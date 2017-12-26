Российские телеканалы запустят общую платформу для онлайн-трансляций

© Pixabay

В начале 2018 года начнет работу единый плеер для трансляций эфира нескольких российских телеканалов в интернете.

Об использовании единой технической платформы как на собственных сайтах, так и на внешних ресурсах договорились ВГТРК, «Национальная Медиа Группа» (НМГ), «СТС Медиа» и Первый канал, пишут «Ведомости».

В декабре эти холдинги подписали меморандум о принципах взаимодействия на первом этапе запуска витрины, все ее участники перейдут на единый плеер уже к концу первого квартала 2018 года.

За его основу взят плеер Первого канала — самый проработанный и универсальный из действующих сервисов, — усовершенствованием которого займутся специалисты всех каналов. Плеер Первого канала уже начал тестировать холдинг «СТС Медиа».

В сентябре 2017 года НМГ, Первый канал, «СТС Медиа» и ВГТРК для создания единой вещательной инфраструктуры в интернете учредили компанию «Витрина ТВ».

О том, что крупнейшие российские медиакомпании обсуждают возможность создания совместной онлайн-платформы для трансляции своего контента, стало известно летом 2016&snbp;года. Помимо НМГ, Первого канала, «СТС Медиа» и ВГТРК тогда упоминался холдинг «Газпром-медиа», но в числе совладельцев «Витрины ТВ» его не оказалось.







