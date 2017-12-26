Умер Владимир Шаинский

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Сегодня, 26 декабря, в США в возрасте 92 лет умер композитор Владимир Шаинский.

Об этом сообщает телеканал «Россия-Культура».

Владимир Яковлевич Шаинский родился в 1925 году в Киеве, учился в Ташкентской консерватории (1941–1943), в 1945 году поступил на оркестровый факультет Московской консерватории.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов работал в оркестре Леонида Утесова, затем преподавал в музыкальной школе, работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в эстрадных оркестрах. В 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории. С 2000 года жил в Израиле, с 2004 года — в США.

Автор произведений для детей, в том числе оперы и нескольких мюзиклов, в также музыки к десяткам художественных и мультипликационных фильмов, среди которых «Анискин и Фантомас» (1973), «Финист — ясный сокол» (1975), «И снова Анискин» (1978), «Школьный вальс» (1978), «Антошка» (1969), «Катерок» (1970), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), «Крошка Енот» (1974), «Трям! Здравствуйте!» (1980).

Владимир Шаинский написал более трехсот песен («Вместе весело шагать», «Голубой вагон», «Кузнечик», «Когда цвели сады», «Травы, травы…», «Багульник», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Через две зимы», «Не плачь, девчонка», «Родительский дом» и др.), многие из которых вошли в репертуар известных исполнителей и получили огромную популярность в нашей стране.



