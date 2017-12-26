Словом года в России стала «реновация»Митинг против реновации. Москва, 14 мая 2017 года© Александр Столярчук
Писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы из экспертного совета при Центре творческого развития русского языка составили список главных русских слов 2017 года. Первое место в нем заняло слово «реновация».
Список опубликован на сайте «ГодЛитературы.рф»:
- Реновация
- Биткоин
- Хайп
- Токсичный
- Баттл
- Допинг
- Криптовалюта
- Фейк
- Безвиз
- Домогательство/харассмент
Кроме того, экспертный совет определил пятнадцать главных «протологизмов» (авторских неологизмов) 2017 года, в том числе «домогант», «гоп-политика», «зломенитый» и «кумироточение».
Центр творческого развития русского языка был создан в 2006 году на базе СПбГУ и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. В состав экспертного совета при центре входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета — лингвист Яна Астахова.
новости
18:27Роскомнадзор спросил у Facebook и Instagram, почему они удалили аккаунты Кадырова
17:33Российские телеканалы запустят общую платформу для онлайн-трансляций
17:05«Нуреев» войдет в репертуар Большого театра
12:09Словом года в России стала «реновация»
10:37Объявлены победители музыкальной премии «Вконтакте»
Вчера
18:06«Площадь искусств» установила рекорд трансляций «Вконтакте»
16:41В Россию едут Milky ChanceВсе новости