Словом года в России стала «реновация»

Митинг против реновации. Москва, 14 мая 2017 года © Александр Столярчук

Писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы из экспертного совета при Центре творческого развития русского языка составили список главных русских слов 2017 года. Первое место в нем заняло слово «реновация».

Список опубликован на сайте «ГодЛитературы.рф»:

Реновация Биткоин Хайп Токсичный Баттл Допинг Криптовалюта Фейк Безвиз Домогательство/харассмент

Кроме того, экспертный совет определил пятнадцать главных «протологизмов» (авторских неологизмов) 2017 года, в том числе «домогант», «гоп-политика», «зломенитый» и «кумироточение».

Центр творческого развития русского языка был создан в 2006 году на базе СПбГУ и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. В состав экспертного совета при центре входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета — лингвист Яна Астахова.



