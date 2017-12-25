«Площадь искусств» установила рекорд трансляций «Вконтакте»

24 декабря онлайн-трансляцию заключительного концерта XVIII Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств» посмотрели более 700 тысяч пользователей «Вконтакте», что стало самым высоким показателем для трансляции концерта классической музыки за всю историю крупнейшей российской соцсети.

Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Запись трансляции доступна в официальной группе филармонии.

На концерте 24 декабря в Большом зале филармонии к 85-летию композитора Родиона Щедрина прозвучали его сочинения разных лет в исполнении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением Юрия Темирканова и Николая Алексеева и солистов Александра Бузлова (виолончель) и Олеси Петровой (меццо-сопрано).

XVIII Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» проходил в Петербурге с 14 декабря с участием пианиста Евгения Кисина, трубача Сергея Накарякова и других звезд мировой сцены. Одним из центральных событий «Площади искусств» стало исполнение Реквиема Верди 19 декабря, которое художественный руководитель фестиваля Юрий Темирканов посвятил памяти Дмитрия Хворостовского.

На фестивальных концертах в этом году побывали 30 тысяч человек, более миллиона посмотрели организованные Петербургской филармонией онлайн-трансляции.











