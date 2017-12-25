В Россию едут Milky Chance© «Дикая мята»
Летом 2018 года на двух российских фестивалях выступит поп-фолк-трио из Германии Milky Chance.
10 июня Milky Chance выступят в Петербурге на фестивале Stereoleto, площадкой которого впервые станет открывшийся на Охте дизайн-центр Artplay.
Также Milky Chance примут участие в фестивале «Дикая мята», который пройдет в Тульской области с 9 по 11 июня.
Группу Milky Chance создали в 2012 году в Касселе вокалист и гитарист Клеменс Ребайн, диджей и продюсер Филипп Дауш и гитарист Антонио Грегера. В 2013 году их сингл «Stolen Dance», выпущенный на собственном лейбле, вышел на первые позиции в чартах Австрии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Польши, Венгрии и Чехии.
Затем последовали новые хиты, дебютный альбом «Sadnecessary» и выступления на крупнейших мировых фестивалях — Glastonbury в Великобритании, Coachella и Lollapalooza в США.
Первый российский концерт Milky Chance состоялся в мае 2016 года в Москве. Будущим летом немецкие музыканты представят в России свой второй студийный альбом «Blossoms», вышедший в марте 2017 года. Главный хит с новой пластинки, «Cocoon», собрал на YouTube почти 18 млн просмотров
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