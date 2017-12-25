Басманный суд оставил Софью Апфельбаум под домашним арестом

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Сегодня, 25 декабря, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок домашнего ареста до 19 апреля 2018 года директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, обвиняемой по делу «Седьмой студии».

Как сообщает «Коммерсантъ», на суде представитель следствия заявила, что оказавшись на свободе, Апфельбаум может скрыться от правоохранительных органов или вступить в контакт с другими фигурантами дела.

Сама обвиняемая заявила в суде, что «вменяемые деяния не совершала, ни в каких преступных сообществах не состояла», и добавила, что намерена отстаивать свою невиновность.

Ее адвокат Ирина Поверинова просила суд отпустить директора РАМТ под залог 1 млн рублей. Она отметила, что следствие взяло за основу «абсурдные показания» бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

По словам следователя, уголовное дело Масляевой до середины весны будет выделено в отдельное производство, передает «Интерфакс».

Защита также представила ходатайства деятелей культуры и искусства с просьбой отпустить Апфельбаум из-под домашнего ареста, в том числе ходатайства председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, студентов ГИТИСа, генерального директора Большого театра Владимира Урина, руководителей премии «Арлекин», руководства БДТ имени Товстоногова, посла РФ в Ватикане, экс-министра культуры Александра Авдеева и ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Помимо Апфельбаум и Масляевой по делу «Седьмой студии» проходят художественный руководитель «Гоголь-центра», создатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников и несколько ее бывших сотрудников: генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Малобродский содержится под стражей, Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. 12 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемых до 19 января 2018 года.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры в России и за рубежом, в том числе Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Оперная конференция Германии, Ассоциация театральных критиков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев, Чулпан Хаматова, Иэн Маккеллен, Михаил Барышников, Александр Калягин, Анатолий Васильев, актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран, 1300 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии», более ста человек вошли в созданный во Франции комитет по поддержке Кирилла Серебренникова.



