Мединский об Исаакии: «Важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать»

Министр культуры Владимир Мединский перед началом заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Москва, Кремль, 21 декабря 2017 года © Пресс-служба Президента России

24 декабря в эфире телеканала «Россия 1» министр культуры Владимир Мединский назвал важные аспекты содержания Исаакиевского собора в Петербурге при его передаче Русской Православной Церкви.

«Важно не кто будет содержателем здания, а, важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии, кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей», — приводит слова Мединского ТАСС.

Также министр прокомментировал возможность передачи РПЦ заброшенных церквей. «Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление. Тем более, таких разрушенных храмов по стране у нас тысячи и тысячи», — сказал Мединский.

В начале 2017 года стало известно о решении властей Петербурга не позднее 1 марта 2019 года передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Это решение вызвало споры и конфликты, в городе прошли акции протеста, почти 220 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».

Против передачи Исаакиевского собора также выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и председатель комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин.



