Умер Андрей Зализняк© Алексей Касьян
Сегодня, 24 декабря, в возрасте 82 лет умер лингвист, академик Российской академии наук Андрей Зализняк.
Об этом сообщил сотрудник Института русского языка Российской академии наук Дмитрий Сичинава.
Андрей Анатольевич Зализняк родился в 1935 году в Москве, окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ (1958), учился в Сорбонне и Высшей нормальной школе у структуралиста Андре Мартине (1957–1958).
С 1960 года работал в Институте славяноведения АН СССР (РАН), был главным научным сотрудником Отдела типологии и сравнительного языкознания. В 1965 году Андрей Зализняк защитил кандидатскую диссертацию по теме «Классификация и синтез именных парадигм современного русского языка», за которую ему была присуждена степень доктора филологических наук.
Более 50 лет преподавал на филологическом факультете МГУ, читал лекции в университетах Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Швеции, Англии и Испании, занимался популяризацией науки.
Входил в Орфографическую комиссию РАН, а также в редколлегии Словаря древнерусского языка XI–XIV веков и Словаря русского языка XI–XVII веков. С 1982 года участвовал в работе Новгородской археологической экспедиции, занимался расшифровкой и анализом языка новгородских берестяных грамот.
Основными сферами научных интересов Андрея Зализняка были грамматика русского языка, история русского и других славянских языков. Автор множества научных работ, в том числе «Грамматический словарь русского языка» (1977), «От праславянской акцентуации к русской» (1985), «Древненовгородский диалект» (1995), «"Слово о полку Игореве": взгляд лингвиста» (2004).
Член-корреспондент АН СССР (1987), академик РАН (1997), член-корреспондент Геттингенской академии наук (2001).
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