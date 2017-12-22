Ретроспектива Кристофера Нолана пройдет в трех российских городах© «Иноекино»
Со 2 по 7 января компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска ретроспективу Кристофера Нолана.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», в программе шесть фильмов:
- «Помни» (Memento, США, 2000);
- «Престиж» (The Prestige, США-Великобритания, 2006);
- «Темный рыцарь» ( The Dark Knight, США-Великобритания, 2008);
- «Начало» (Inception, Великобритания-США, 2010);
- «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (The Dark Knight Rises, Великобритания-США, 2012);
- «Интерстеллар» (Interstellar, США-Великобритания-Канада-Исландия, 2014).
В Москве фильмы «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин, в Петербурге все фильмы программы представит кинопродюсер Владислав Пастернак.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 2 января в 19:30 — «Помни»
- 3 января в 19:30 — «Престиж»
- 4 января в 19:00 — «Темный рыцарь»
- 5 января в 19:00 — «Начало»
- 6 января в 18:30 — «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
- 7 января в 18:30 — «Интерстеллар»
- 7 января в 21:50 — «Интерстеллар»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 2 января в 18:30 — «Помни»
- 3 января в 18:00 — «Престиж»
- 4 января в 18:00 — «Темный рыцарь»
- 5 января в 18:00 — «Начало»
- 6 января в 18:00 — «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
- 7 января в 18:00 — «Интерстеллар»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 2 января в 17:00 — «Помни»
- 3 января в 19:00 — «Престиж»
- 4 января в 17:00 — «Темный рыцарь»
- 5 января в 17:00 — «Начало»
- 6 января в 17:00 — «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
- 7 января в 17:00 — «Интерстеллар»
Все фильмы программы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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