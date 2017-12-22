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Ретроспектива Кристофера Нолана пройдет в трех российских городах

News_detailed_picture© «Иноекино»

Со 2 по 7 января компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска ретроспективу Кристофера Нолана.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в программе шесть фильмов:

  • «Помни» (Memento, США, 2000);
  • «Престиж» (The Prestige, США-Великобритания, 2006);
  • «Темный рыцарь» ( The Dark Knight, США-Великобритания, 2008);
  • «Начало» (Inception, Великобритания-США, 2010);
  • «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (The Dark Knight Rises, Великобритания-США, 2012);
  • «Интерстеллар» (Interstellar, США-Великобритания-Канада-Исландия, 2014).

В Москве фильмы «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин, в Петербурге все фильмы программы представит кинопродюсер Владислав Пастернак.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

  • 2 января в 18:30 — «Помни»
  • 3 января в 18:00 — «Престиж»
  • 4 января в 18:00 — «Темный рыцарь»
  • 5 января в 18:00 — «Начало»
  • 6 января в 18:00 — «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
  • 7 января в 18:00 — «Интерстеллар»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы программы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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