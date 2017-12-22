В Новой Третьяковке откроется новый образовательный центр

© Анастасия Замятина / ГТГ

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) создает новый образовательный центр в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГТГ, центр разместится на двух этажах в помещении общей площадью более 700 кв.м. и будет представлять собой автономный блок с отдельными входами со стороны парка «Музеон» и со стороны Летнего двора. Это сделает центр независимым от режима работы галереи, с экспозиционными пространствами которой он будет связан на уровне второго этажа.

В центре внимания учебных курсов и программ будут художественные практики ХХ — начала XXI века, освоение основных языков и техник искусства Новейшего времени, повышение роли свободного эксперимента вне строгих академических рамок и канонов изображения. Определяющая роль в программах нового образовательного центра отводится работе с постоянной коллекцией произведений ХХ — XXI веков ГТГ.

Программы рассчитаны на слушателей начиная с самого раннего возраста, а также включают специальные сегменты для школьной, студенческой аудитории и взрослых.

Основная программа образовательного центра будет реализована по принципу проектных мастерских, сконцентрированных на том или ином материале, технике и способе художественного выражения — от традиционных, но сохраняющих сегодня свою актуальность (живописи, скульптуры, уникальной и тиражной графики), до новейших — видео, анимации, мультимедиа, саунд-арта, перформанса. Специальной частью программы будут арт-терапевтические практики, направленные на реабилитацию и социальную интеграцию людей с особенностями развития.

Проект осуществляется при поддержке члена Попечительского совета музея ПАО «Северсталь»



