До конца 2019 года в Москве установят памятник Чингизу Айтматову

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Памятник писателю Чингизу Айтматову до 31 декабря 2019 года будет установлен в сквере его имени вблизи пересечения улицы Павловской и Подольского шоссе в Москве.

Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано сегодня, 22 декабря, на его официальном сайте.

Согласно распоряжению, памятник будет установлен «при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории за счет средств Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики».

Текущее содержание монумента после его установки возложено на префектуру Южного административного округа Москвы.

Присвоение скверу у пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе имени Чингиза Айтматова в мае 2016 года одобрила Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.











