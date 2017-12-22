До конца 2019 года в Москве установят памятник Чингизу Айтматову© respublica.kg
Памятник писателю Чингизу Айтматову до 31 декабря 2019 года будет установлен в сквере его имени вблизи пересечения улицы Павловской и Подольского шоссе в Москве.
Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано сегодня, 22 декабря, на его официальном сайте.
Согласно распоряжению, памятник будет установлен «при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории за счет средств Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики».
Текущее содержание монумента после его установки возложено на префектуру Южного административного округа Москвы.
Присвоение скверу у пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе имени Чингиза Айтматова в мае 2016 года одобрила Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.
новости
Вчера
18:48Ретроспектива Кристофера Нолана пройдет в трех российских городах
17:04В Новой Третьяковке откроется новый образовательный центр
16:14До конца 2019 года в Москве установят памятник Чингизу Айтматову
15:37Умер Мишель Окутюрье
13:56Памятник патриарху Кириллу появится в Москве
12:41В Москве волонтеров научат реставрировать памятники
11:13«Аритмия» получила пять «Белых слонов»
10:12Вручена премия «Московский наблюдатель»
21 декабря 2017
17:54Путин не согласен с тем, что Серебренникова преследуютВсе новости