Памятник патриарху Кириллу появится в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился до конца 2019 года установить у храма Христа Спасителя 16 бронзовых четырехметровых памятников патриархам РПЦ, в том числе действующему патриарху Кириллу.

Как сообщают «Известия», объем финансирования на реализацию проекта составляет 50 млн рублей. Согласно распоряжению, подписанному Собяниным 6 декабря, все расходы возьмет на себя Московский комбинат строительных материалов, который также благоустроит прилегающую территорию.

«Проект по сооружению галереи памятников одобрила комиссия при Мосгордуме по монументальному искусству. Со стороны Москомархитектуры тоже не было никаких замечаний», — рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам автора памятников, академика Российской академии художеств Салавата Щербакова, установить их планируется раньше срока, летом 2018 года — к столетию завершения Всероссийского поместного собора.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин отметил, что проект реализуется по благословению патриарха Кирилла.

Его статуя займет место среди новых монументов у храма Христа Спасителя. «Патриархи — это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх — это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека», — прокомментировал протоиерей Леонид Калинин.

Он добавил, что 25 ноября уже установили первые три памятника — патриархам Иову (1525–1607), Гермогену (1530–1612) и Тихону (1865–1925).



