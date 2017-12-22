В Москве волонтеров научат реставрировать памятники© Школа волонтеров ВООПИК
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) запускает новый социальный проект – Школу волонтеров. Обучение будет проходить на базе мастерских московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 «КАДР26».
Школа волонтеров — это короткий курс, состоящий из теоретической и практической частей. Цель проекта — обратить внимание на наследие нашей страны и привлечь людей к волонтерскому движению.
Занятия будут вести опытные реставраторы, эксперты по сохранению наследия и общественные активисты. Они расскажут о проблемах российского наследия, а также о том, как помочь разрушающимся памятникам. Участники школы научатся базовым практическим приемам и навыкам реставрационного дела.
Основное требование к участникам: быть старше 18 лет и иметь желание своими руками помочь погибающим памятникам. Регистрация на сайте school.voopik.ru продлится до 20 января.
Четыреста кандидатов смогут попасть на курс и уже летом 2018 года поработать в волонтерских кампусах ВООПИК. Обучение бесплатное.
Проект осуществлен на средства Фонда Президентских грантов
новости
Вчера
18:48Ретроспектива Кристофера Нолана пройдет в трех российских городах
17:04В Новой Третьяковке откроется новый образовательный центр
16:14До конца 2019 года в Москве установят памятник Чингизу Айтматову
15:37Умер Мишель Окутюрье
13:56Памятник патриарху Кириллу появится в Москве
12:41В Москве волонтеров научат реставрировать памятники
11:13«Аритмия» получила пять «Белых слонов»
10:12Вручена премия «Московский наблюдатель»
21 декабря 2017
17:54Путин не согласен с тем, что Серебренникова преследуютВсе новости