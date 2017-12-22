Еврейский музей проведет интенсив по Эль Лисицкому© Еврейский музей и центр толерантности
С 7 по 9 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет интенсив «Эль Лисицкий. Конструируя новую реальность».
Как сообщает сайт Еврейского музея, на занятиях интенсива творчество ключевой фигуры авангарда, художника, архитектора, графика, дизайнера, конструктора и теоретика искусства Эль Лисицкого будет рассматриваться как в контексте общемирового движения конструктивизма, так и в рамках его собственного, уникального художественного пути.
Отправной точкой для размышления над феноменом мирового художественного авангарда в его «конструктивистком» и «утопическом» ключах станет большая ретроспектива Эль Лисицкого в Еврейском музее и Новой Третьяковке.
Занятия будут состоять из лекций, а также из аналитических дискуссий, экскурсий по обеим экспозициям.
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