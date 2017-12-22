Еврейский музей проведет интенсив по Эль Лисицкому

© Еврейский музей и центр толерантности

С 7 по 9 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет интенсив «Эль Лисицкий. Конструируя новую реальность».

Как сообщает сайт Еврейского музея, на занятиях интенсива творчество ключевой фигуры авангарда, художника, архитектора, графика, дизайнера, конструктора и теоретика искусства Эль Лисицкого будет рассматриваться как в контексте общемирового движения конструктивизма, так и в рамках его собственного, уникального художественного пути.

Отправной точкой для размышления над феноменом мирового художественного авангарда в его «конструктивистком» и «утопическом» ключах станет большая ретроспектива Эль Лисицкого в Еврейском музее и Новой Третьяковке.

Занятия будут состоять из лекций, а также из аналитических дискуссий, экскурсий по обеим экспозициям.























