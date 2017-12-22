Соцсетям разрешили не блокировать аккаунты нежелательных организаций

Александр Жаров © Роскомнадзор

Роскомнадзор сообщил социальным сетям, что не требует от них блокировки аккаунтов организаций, признанных нежелательными в России, но материалы этих организаций и сведения о том, как получить доступ к ним доступ, подлежат удалению.

Об этом сегодня, 21 декабря, рассказал журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент мы написали во все существующие социальные сети, мы не требуем от них заблокировать аккаунты, мы требуем удалить информацию», — сказал Жаров.

Соцсети не являются копиями сайтов нежелательных организаций, пояснил он, «но очевидно, что они используются для пропаганды различных способов, в том числе обхода блокировок: рассказывают, как можно получить информацию, расположенную на таком-то сайте такими-то действиями».

«Вот именно эту информацию от социальных сетей мы требуем удалить», — подчеркнул глава Роскомнадзора. Он также сообщил, что некоторые соцсети уже удалили противоправную информацию.

На прошлой неделе Роскомнадзор уведомил Twitter и YouTube об их возможной блокировке в случае, если они не удалят аккаунты «Открытой России», которая была заблокирована по требованию Генпрокуратуры (вместо сайта «Открытой России» теперь открылся новый онлайн-проект).

Роскомнадзор обязан блокировать все сайты организаций, признанных нежелательными в РФ, отметил Жаров. Он добавил, что все СМИ должны четко понимать: «если они распространяют материалы с сайтов этой организации, то мы будем требовать от них, чтобы они их удаляли».







