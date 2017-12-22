Михаил Ходорковский запустил новый онлайн-проект

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Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский объявил, что редакция сайта openrussia.org, заблокированного по требованию Генпрокуратуры РФ, теперь работает над новым проектом под названием «МБХ медиа».

«Это новый сетевой ресурс, принадлежащий мне лично», — говорится в сообщении Хордорковского на сайте «МБХ медиа».

«Такое решение мы приняли, поскольку по новому "закону" судебный спор про отмену блокировки сайта может идти почти год, — пояснил он, — а переходить к иным формам информационного противостояния я буду в случае исчерпания всех возможных методов, предусмотренных "их" законами».

Сайт движения «Открытая Россия» openrussia.org был запущен в сентябре 2014 года. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории РФ неправительственных организаций Otkrytaya Rossia (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (США) и Open Russia Civic Movement (Великобритания).

11 декабря сайт openrussia.org, а также другие онлайн-проекты Ходорковского — «Вместо Путина», «Ходорковский.ру», «Открытое право», «Команда Открытой России» и «Открытый университет» — были заблокированы Роскомнадзором на основании решения Генпрокуратуры за «призывы к массовым беспорядкам» и за распространение «информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Комментируя блокировку, Ходорковский заявил, что «существующие "нежелательные" иностранные организации (с совершенно другими названиями) не имеют никакого отношения к заблокированным сайтам».

«Мы притормаживаем сайт openrussia.org, — написала сегодня, 21 декабря, в своем фейсбуке главный редактор сайта Вероника Куцылло. — Надеюсь, что временно. За девять дней мы поменяли больше 20 зеркал. И хотя читатели оказались очень преданными, понятно, что долго так жить нельзя. Поэтому назло Роскомнадзору и Генпрокуратуре мы запустили новый сайт».



