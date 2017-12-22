Объявлены сроки строительства нового музея блокады Ленинграда

Объявлены сроки строительства нового музея блокады ЛенинградаГеоргий Полтавченко© Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал журналистам, что музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной в Петербурге будет построен к концу 2019 – началу 2020 года.
«Сейчас готовится проектная документация. В начале следующего года планируем провести соответствующие конкурсные процедуры. Дальше все зависит от строителей, но надеюсь, что в конце 2019 года — начале 2020 года музей откроем», — цитирует губернатора РИА Новости.
Стоимость строительства он предварительно оценил в 1,5–2 млрд рублей. «С учетом благоустройства прилегающей территории и создания парка, средств может потребоваться больше. «Не исключаю, что будет и федеральное финансирование, поскольку были предварительные переговоры с министерством культуры. И президент России идею тоже поддержал», — добавил Полтавченко.
Он также рассказал, что около 200 млн рублей выделено на ремонт и реконструкцию действующего музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, где планируется создать экспозицию, посвященную, в том числе, и судьбе самого музея. Реконструкцию предполагается завершить в 2019 году, к 75-летию полного освобождения от блокады.
Решение о создании нового музея блокады Ленинграда было принято в 2014 году. Осенью 2017 года в конкурсе проектов музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Выстоявший город» бюро Никиты Явейна «Студия 44» (Петербург).
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