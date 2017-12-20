 
15:12 20 декабря 2017Новости
4350
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Уральский филиал ГЦСИ открывает юбилейную выставку

News_detailed_picture© Уральский филиал ГЦСИ

С 21 декабря по 28 февраля Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в Екатеринбурге к своемму 18-летию представит выставку-обсуждение «18. Совершённое».

«Сама выставка — это игра в воспоминания, это не попытка создать архив, но повод поговорить — о том, что было сделано, и о том, что предстоит. — сообщает сайт Уральского филиала ГЦСИ. — Мы ценим проекты, которые были созданы раньше и гордимся ими, но в данном случае, они — лишь рамка для обсуждения, иллюстрация форматов работы, надежная опора, обеспечившая определенный интерес к ГЦСИ в Екатеринбурге и на Урале. Перешагнув порог совершеннолетия, важно продолжать, продолжать в диалоге с городом и со зрителем. Именно поэтому в рамках выставки ГЦСИ открыт для общения шесть дней в неделю. Для каждого дня мы подобрали название из библиотеки наших проектов».

  • понедельник — «Пусто» / Залы ГЦСИ не работают
  • вторник — «Школа» / Образовательные мероприятия.
  • среда — «Жизнь других» / Встречи с городскими сообществами и группами зрителей.
  • четверг — «Полный бетон» / «Решительные действия»Мастерские для 18-летних / Воспоминаем перформансы прежних лет.
  • пятница — «Вспомнить всё» / Ностальгические вечера.
  • выходные — «Принцип удовольствия» / Мастерские для взрослых и детей, полдники.
  • ежедневно — «Парное катание» / Пинг-понг с сотрудниками ГЦСИ.

Стоимость билета на выставку 150 рублей, посещение мероприятий — по билету на выставку. Ровесники Уральского филиала ГЦСИ — 18-летние посетители, — предъявив паспорт, могут пройти на все мероприятия бесплатно.

22 декабря в первой пятничной программе «Вспомнить всё» выставки «18. Совершённое» примет участие Ксения Федорова, куратор Уральского филиала ГЦСИ в 2007–2011 годах.

Она расскажет историю своей программы «Искусство. Наука. Технологии». Также на встрече будут обсуждаться возможные форматы работы ГЦСИ, нереализованные идеи и тенденции в современном искусстве в Екатеринбурге, России и на Западе.



Комментарии


Сегодня на сайте

Дверь тамТеатр
Дверь там 

«Камень Осипа» Дмитрия Волкострелова на «Мандельштамфесте»

18 декабря 201717500