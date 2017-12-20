«Винзавод» объявил о планах до 2023 года

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В 2018–2023 годах Центр современного искусства «Винзавод» откажется от выставочной деятельности как основной, сосредоточившись на программе «New Names» («Новые имена») и образовательных проектах.

Пресс-служба «Винзавода» приводит слова Софьи Троценко, президента Фонда поддержки современного искусства «Винзавод»:

«В следующие пять лет Винзавод останется верен своей миссии — развитие и поддержка современного российского искусства. Мы сосредоточимся на двух направлениях — "Винзавод New Names" и образовательных проектах — в рамках которых откроем три новые масштабные программы:

"Винзавод Vision" — ежегодный конкурс для кураторов, по результатам которого финалисты получат финансовую поддержку и возможность реализовать выставку на одной из площадок Винзавода.

"Лаборатория художественной критики" — проект, нацеленный на воспитание новой генерации российской арт-критики и преодоление разрыва между искусством и обществом.

И "Винзавод Open" — проект, планирующий объединить лучшие российские образовательные инициатив в области искусства.

Все проекты, которые мы запустим, направлены на полноценное развитие и поддержку художественной среды».

Новые программы станут стратегическим расширением деятельности ЦСИ «Винзавод». Программу поддержки молодых художников «Старт» продолжает проект 2017 года «Открытые студии», предлагающий молодым авторам возможность интеграции в арт-среду. Для «Старта» 2018 год станет юбилейным. За десять лет проект принял более 40 тысяч заявок со всей России, провел 51 персональную выставку и приобрел статус основного ресурса по выявлению молодых имен в искусстве.

С 2008 года проект «Best of Russia» исследует состояние и развитие российской фотографии и фиксирует самые значимые события в современной истории России, создавая уникальный по своему объему и значимости фотоархив. Выставка юбилейного года завершит работу проекта.







