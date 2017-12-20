В Петербурге объявлены номинанты премии «Прорыв»© Санкт-Петербургская премия для молодых «Прорыв» / Facebook
18 декабря на заседании номинационного совета Девятой Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» был сформирован короткий список премии по пяти творческим номинациям: «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая роль второго плана» и «Лучший художник».
Номинантов в категории «Лучший менеджер» определил Совет премии 19 декабря. Шорт-лист опубликован на сайте премии «Прорыв».
Шорт-лист премии «Прорыв» театрального сезона 2016-2017:
«Лучший режиссер»
- Александр Артемов, Сергей Илларионов, Настасья Хрущева — за постановку спектакля «Фунт мяса», БДТ им. Г.А. Товстоногова;
- Андрей Гончаров — за постановку спектакля «Морфий», «Этюд-театр»;
- Марфа Горвиц — за постановку спектакля «С вечера до полудня», театр «Приют комедианта»;
- Виталий Дьяченко — за постановку спектакля «Анна Франк», театр «ЦЕХЪ»;
- Илья Мощицкий — за постановку спектакля «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре», театр «Мизантроп»;
- Мария Романова — за постановку спектакля «Птицы», Театр им. Ленсовета;
- Николай Русский — за постановку спектакля «Снег любви», «Этюд-театр»;
- Семен Серзин — за постановку спектакля «Любовь людей», «Невидимый театр»;
- Максим Фомин — за постановку спектакля «Чайка. Сюжет для небольшого рассказа», театр «Мастерская»;
- Сергей Чехов — за постановку спектакля «Столкновение с бабочкой», фестиваль «Точка доступа».
«Лучший актер»
- Кирилл Варакса — за роль доктора Полякова в спектакле «Морфий» («Этюд-театр», режиссер Андрей Гончаров);
- Андрей Кондратьев — за роль прокурора Майкла Шейкеда в спектакле «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» (театр «Мизантроп», режиссер Илья Мощицкий);
- Филипп Могильницкий — за роль адвоката Йорама Шефтеля в спектакле «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» (театр «Мизантроп», режиссер Илья Мощицкий);
- Илья Ходырев — за роль Михаила Чехова в спектакле «Вахтангов_Чехов.docx» (Городской театр, режиссер Наталия Лапина);
- Михаил Шеломенцев — за роль Пьера Кондратенко в спектакле «Блаженный остров» (театр Karlsson Haus, режиссер Евгений Ибрагимов).
«Лучшая актриса»
- Анна Блинова — за роль Сони Мармеладовой в спектакле «Преступление и наказание» (Александринский театр, режиссер Аттила Виднянский);
- Полина Воробьева — за роль Эльмиры в спектакле «Тартюф» (театр «Мастерская», режиссер Григорий Козлов);
- Анна Донченко — за роль Люськи в спектакле «Любовь людей» («Невидимый театр», режиссер Семен Серзин) и роль Мальчика в спектакле «Снег любви» («Этюд-театр», режиссер Николай Русский);
- Арина Лыкова — за роль Настены в спектакле «Живи и помни» (театр «Мастерская», режиссер Григорий Козлов);
- София Никифорова — за роль Елены в спектакле «Комната Шекспира» (Театр им. Ленсовета, режиссер Юрий Бутусов) и роль Хенрика в спектакле «Венчание» (Театр им. Ленсовета, режиссер Бениамин Коц);
- Алиса Олейник — за роль Виктора в спектакле «Машина едет к морю» (театр «Особняк», режиссер Алексей Янковский);
- Антонина Сонина — за роль Игната в спектакле «Венчание» (Театр им. Ленсовета, режиссер Бениамин Коц);
- Надежда Толубеева — за роль Анны Кирилловны в спектакле «Морфий» («Этюд-театр», режиссер Андрей Гончаров).
«Лучший исполнитель роли второго плана»
- Алена Артемова — за роль Дорины в спектакле «Тартюф» (театр «Мастерская», режиссер Григорий Козлов);
- Сергей Волков — за роль Пака в спектакле «Комната Шекспира» (Театр им. Ленсовета, режиссер Юрий Бутусов);
- Константин Гришанов — за роль Отца в спектакле «Живи и помни» (театр «Мастерская», режиссер Григорий Козлов);
- Александра Магелатова — за роль Гимназистки, написавшей письмо губернатору, в спектакле «Губернатор» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий);
- Евгений Санников — за роль Геберле в спектакле «Страх. Любовь. Отчаяние» (МДТ — Театр Европы, режиссер Лев Додин);
- Дмитрий Честнов — за роли Смердякова и Ипполита Кирилловича в спектакле «Братья Карамазовы» («Небольшой драматический театр», режиссер Лев Эренбург).
«Лучший художник»
- Марина Завьялова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Бродский. Ниоткуда» (Большой театр кукол, режиссер Руслан Кудашов);
- Стас Свистунович — за световое оформление спектакля «Губернатор» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий).
«Лучший менеджер»
- Артем Арсенян и Тимур Ивашкевич — за организацию работы «Площадки 51» и продюсирование «Этюд-театра»;
- Никита Владимиров — за выпуск и прокат спектакля «Летучий корабль» (ООО «Искусство для людей»);
- Алексей Козлов — за реализацию проекта «Мастерская современного театра».
Специальный приз номинационного совета присужден актерскому ансамблю спектакля «Птицы» (Театр им. Ленсовета, режиссер Мария Романова).
В состав номинационного совета премии в этом году вошли театральные критики: Ася Волошина, Татьяна Джурова, Оксана Кушляева, Николай Песочинский, Андрей Пронин, Олеся Пушкина, Дмитрий Ренанский, Ирина Селезнева-Редер, Надежда Стоева, Елена Строгалева и Лилия Шитенбург.
В январе начнет работу профессиональное жюри премии «Прорыв», которое в течение нескольких месяцев будет отсматривать спектакли-номинанты. Решение жюри будет объявлено на церемонии вручения, которая состоится 12 марта 2018 года на Новой сцене Александринского театра.
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