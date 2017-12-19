В Белгороде отменили концерт рэпера Face© FACE / YouTube
Концерт рэпера Face в Белгороде отменен организаторами по просьбе администрации города.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Белгорода, накануне концерта его организаторам было направлено письмо.
«Письмо заместителя главы администрации Белгорода носило рекомендательный характер, — пояснили в пресс-службе. — Репертуар конкретного исполнителя содержит ненормативную лексику в композициях, есть моменты, в которых он пропагандирует употребление наркотических средств. Это правильно и логично, что обращаем внимание организаторов на необходимость соблюдения федерального законодательства».
Также в пресс-службе администрации Белгорода отметили, что окончательное решение об отмене концерта осталось за организаторами.
Скан письма администрации Белогорода размещен в паблике организаторов концерта. Они обещают вернуть деньги за билеты тем, кто их купил, или пройти по этим билетам на другой концерт.
Face должен был выступить в Белогороде 18 декабря в клубе Soda concert hall.
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