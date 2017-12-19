В ЦДК представят фильм по сценарию Генриха Бёлля и его переписку со Львом Копелевым

Генрих Бёлль и Лев Копелев в студии Deutsche Welle. 1982 © Heinrich Boell Foundation

21 декабря, в день столетия Генриха Бёлля, Фонд Генриха Бёлля организует в Центральном доме кино (ЦДК) в Москве российскую премьеру фильма по сценарию Генриха Бёлля «Писатель и его город: Достоевский и Петербург» (1967) и презентацию книги «Переписка: Генрих Бёлль – Лев Копелев. 1962–1982».

Как сообщает Фонд Генриха Бёлля, фильм «Писатель и его город: Достоевский и Петербург» будет впервые показан в России в оригинальном размере, без купюр, которые заставило сделать советское руководство.

Начало показа в 18:00, регистрация — здесь

Работая над фильмом «Писатель и его город», Генрих Бёлль написал, что это должен быть фильм не о Петербурге, не о Ленинграде и не о Достоевском, а об оптике Достоевского, о том, как русский писатель видел этот город в своих произведениях. В фильме отрывки из книг Достоевского звучат на фоне движущихся и статичных снимков Ленинграда-Петербурга, людей, интерьеров, книжных иллюстраций. Тексты Достоевского чередуются с комментариями — конкретными рассказами о событиях его жизни и размышлениями Бёлля.

Книга «Переписка: Генрих Бёлль — Лев Копелев. 1962–1982» впервые выходит на русском языке в издательстве libra при поддержке Фонда Генриха Бёлля.

Эти письма — долгий разговор о времени, современниками которого были немецкий писатель и политический мыслитель, нобелевский лауреат Генрих Бёлль и германист, диссидент Лев Копелев. Это отражение настроений Германии и России 1960-х и 1970-х годов. А эти года еще слишком мифологизированы в наших воспоминаниях, мы не так уж и много знаем о том времени, или слишком многое позабыли.

На Переписку можно смотреть как на документирование свидетелями (субъективное, непосредственное) реальности тех «странных» и для России, и для Германии лет. Эта книга — о времени. Так что презентовать ее мы будем большим разговором-дискуссией о времени.

Участники: координатор программы «Демократия» российского отделения Фонда Генриха Бёлля Нурия Фатыхова, переводчик и издатель книги Александр Филиппов-Чехов, главный редактор COLTA.RU Мария Степанова, публицист Андрей Архангельский и филолог, переводчик и журналист Николай Эппле. Модератор — заместитель главного редактора COLTA.RU Михаил Ратгауз.

Начало презентации в 20:00, регистрация — здесь

Организатор мероприятия: Фонд Генриха Бёлля

Партнеры: издательство libra, сайт COLTA.RU и ЦДК.



