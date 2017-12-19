Германо-Российский Форум объявил конкурс для молодых журналистов из России

До 28 февраля 2018 года Германо-Российский Форум принимает заявки на участие в стипендиальной программе «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018» от молодых российских журналистов, желающих пройти стажировку в Der Spiegel, Deutsche Welle, Der Tagesspiegel и других немецких СМИ.

Участникам программы «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018» предлагается:

девятинедельное пребывание в Германии с журналисткой стажировкой и семинарами с 15 июля по 16 сентября 2018 года;

шестинедельная стажировка в немецких СМИ;

двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте;

три журналистских семинара в Берлине;

оплата всех расходов (на дорогу и проживание), медицинская страховка, помощь при оформлении визы, кураторство со стороны Германо-Российского Форума;

стипендия в размере 600 евро.

Принять участие в программе могут студенты российских вузов (отучившиеся не менее четырех семестров) с опытом журналистской работы и высоким уровнем владения немецким языком.

Заявку (сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список публикаций и пять публикаций на выбор) следует направлять одним файлом в формате PDF руководителю проекта Марселю Блессинг-Шумилину в Германо-Российский Форум в Берлине на адрес электронной почты blessing-shumilin@deutsch-russisches-forum.de.

Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018 — повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ. За 23 года в программе приняли участие 350 студентов из России.

Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве. Оплата расходов на переезд оплачиваются с согласия организатора.



