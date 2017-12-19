В Stella Art Foundation пройдет выставка «Учреждение культуры»

Анна Желудь. Учреждение культуры. 2008. Металл, сварка © Анна Желудь / © Анна Желудь / Премия Кандинского

27 декабря в Stella Art Foundation в Москве откроется выставка «Учреждение культуры», которая представит произведения из коллекции фонда, ранее не демонстрировавшихся на его собственной экспозиционной площадке.

В экспозицию войдут работы разных лет художников Вагрича Бахчаняна, Сергея Волкова, Дмитрия Гутова, Анны Желудь, Вадима Захарова, Игоря Макаревича, Бориса Орлова и Дмитрия Цветкова.

Как сообщают организаторы выставки, одно из центральных мест в экспозиции займет инсталляция Анны Желудь «Учреждение культуры», а выставочное пространство в целом «иронически стилизовано под интерьер одного из культурных заведений из не столь далеких времен».

«Публичная зона таких учреждений неизменно декорировалась изображениями выдающихся деятелей политики, науки и искусства, скульптурными бюстами военачальников, живописными картинами разных жанров, всевозможными, иногда неожиданными, наглядными пособиями и тому подобными предметами. Зона же постоянного пребывания местных служащих заполнялась казенной мебелью, мебель служила подставками для многочисленных декоративных растений, порой переползавших и на стены, а оставшиеся плоскости стен быстро становились фоном для календарей, фотографий, грамот и прочей приватной графики».

«Наша выставка — своего рода необязательный оммаж-зарисовка этой долгой эпохи деконструкции советского в отечественном искусстве, попытка нейтрально формализовать остаточные элементы ее языка и полустертые следы стратегических конструкций».

Выставка «Учреждение культуры» в Stella Art Foundation продлится до 26 февраля 2018 года.







