Валентин Гафт и Александр Ширвиндт получат почетные «Золотые маски»

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18 декабря на заседании секретариата Союза театральных деятелей РФ были определены лауреаты специальной премии «Золотая маска» 2018 года «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Среди них народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Александр Ширвиндт.

Об этом сообщает РИА Новости. Полностью список лауреатов специальной премии приводится на сайте «Золотой маски».

Также объявлен состав жюри фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска» 2018 года.

Жюри драматического театра и театра кукол возглавил режиссер и театральный педагог, художественный руководитель проектов Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева Адольф Шапиро, жюри музыкального театра — главный дирижер Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павел Бубельников.

Двадцать четвертый фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2018 года. Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.



























