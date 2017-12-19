Валентин Гафт и Александр Ширвиндт получат почетные «Золотые маски»© «Золотая маска»
18 декабря на заседании секретариата Союза театральных деятелей РФ были определены лауреаты специальной премии «Золотая маска» 2018 года «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Среди них народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Александр Ширвиндт.
Об этом сообщает РИА Новости. Полностью список лауреатов специальной премии приводится на сайте «Золотой маски».
Также объявлен состав жюри фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска» 2018 года.
Жюри драматического театра и театра кукол возглавил режиссер и театральный педагог, художественный руководитель проектов Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева Адольф Шапиро, жюри музыкального театра — главный дирижер Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павел Бубельников.
Двадцать четвертый фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2018 года. Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.
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