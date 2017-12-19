Объявлен лауреат Премии Аркадия Драгомощенко

© Премия Аркадия Драгомощенко

Лауреатом Премии Аркадия Драгомощенко для молодых авторов, пишущих на русском языке, стал московский поэт Кузьма Коблов.

Об этом сообщает сайт премии. Объявление лауреата состоялось 17 декабря на Новой сцене Александринского театра в Петербурге. Приз победителю вручал специальный гость премии, австрийский поэт Микаэль Донхаузер.

Кузьма Коблов (р. 1995) окончил Литературный институт имени А.М. Горького, публиковался в журнале «Воздух» и на портале «Полутона». В 2015 году входил в лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко.

В этом году финалистами премии помимо Кузьмы Коблова стали Илья Данишевский (Москва) и Ксения Чарыева (Москва).

В жюри 2017 года входили Олег Аронсон (Москва), Екатерина Захаркив (Москва, лауреат премии в 2016 году), Елена Костылева (Петербург), Андрей Левкин (Рига), Александр Скидан (Петербург, председатель жюри), Евгения Суслова (Нижний Новгород).

Премия Аркадия Драгомощенко была учреждена в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов». На премию могут быть номинированы авторы, чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызов времени и способствуют новому пониманию «поэтического». Работа премии, в свою очередь, должна способствовать адекватной оценке новых направлений и возможностей письма, развитию дискуссии вокруг авторов молодого поколения.

Размер главной премии — 70 тысяч рублей. Также обладатель главной премии получает возможность издания книги в поэтической серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов». Финалисты получают две поощрительных премии по 20 тысяч рублей.



