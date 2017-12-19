На «Винзаводе» обсудят современное искусство и театр© ЦСИ «Винзавод»
20 декабря в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод» в Москве состоится дискуссия «Современное искусство и театр: мы не враги».
Какова грань между современным театром и современным искусством? Что произойдет, если территория современного искусства станет площадкой для сценографического высказывания художника? Какие страхи преследуют молодое поколение? На эти и другие вопросы ответят участники дискуссии:
- Дмитрий Крымов — режиссер, преподаватель ГИТИС
- Ирина Корина — художник
- Юрий Муравицкий — режиссер, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»
- студенты мастерской Дмитрия Крымова, художники проекта «Старт»
Модератор — Вера Трахтенберг, куратор проекта «Старт» сезона 2017/2018
Дискуссия проводится в рамках выставки «Образ врага» на площадке «Старт». Студенты экспериментального курса Каменьковича-Крымова (ГИТИС) представили на выставке свои работы в качестве художников, в которых они используют методы современного театрального и визуального искусства.
Начало дискуссии в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
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