На «Винзаводе» обсудят современное искусство и театр

20 декабря в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод» в Москве состоится дискуссия «Современное искусство и театр: мы не враги».

Какова грань между современным театром и современным искусством? Что произойдет, если территория современного искусства станет площадкой для сценографического высказывания художника? Какие страхи преследуют молодое поколение? На эти и другие вопросы ответят участники дискуссии:

Дмитрий Крымов — режиссер, преподаватель ГИТИС

Ирина Корина — художник

Юрий Муравицкий — режиссер, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»

студенты мастерской Дмитрия Крымова, художники проекта «Старт»

Модератор — Вера Трахтенберг, куратор проекта «Старт» сезона 2017/2018

Дискуссия проводится в рамках выставки «Образ врага» на площадке «Старт». Студенты экспериментального курса Каменьковича-Крымова (ГИТИС) представили на выставке свои работы в качестве художников, в которых они используют методы современного театрального и визуального искусства.

Начало дискуссии в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.















