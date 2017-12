В России впервые выступит Lorde

© Glitz Media

В мае 2018 года в Петербурге и Москве пройдут первые российские концерты новозеландской певицы Lorde.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов гастролей, концерты состоятся 29 мая в Ледовом дворце (Петербург) и 31 мая в Crocus City Hall (Москва).

Lorde (настоящее имя — Элла Мария Лани Йелич-О'Коннор) родилась в Окленде в 1996 году. Первый же сингл юной певицы, «Royals», в 2013 году стал мировым хитом и принес ей премии «Грэмми» в категориях «Песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение», осенью того же года песня «Everybody Wants to Rule the World» в исполнении Lorde вошла в саундтрек фильма «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (The Hunger Games: Catching Fire).

На счету Lorde множество других музыкальных наград, оба ее студийных альбома — «Pure Heroine» (2013) и «Melodrama» (2017) — заняли высокие места в самых престижных мировых чартах.

Российские выступления певицы входят в программу тура «Melodrama World Tour», который начался в сентябре 2017 года в Великобритании и включает 63 концерта в Северной Америке, Европе и Океании.