В Москве пройдет спецпоказ «Вечеринки» Салли Поттер

В Москве пройдет спецпоказ «Вечеринки» Салли ПоттерКадр из фильма «Вечеринка»© Adventure Pictures / Oxwich Media
20 декабря в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится специальный показ нового фильма британского режиссера Салли Поттер «Вечеринка» и Q&A с оператором картины Алексеем Родионовым.
Начало сеанса в 20:00, фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Модератор беседы — кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий.
В фильмографии Алексея Родионова более тридцати картин, среди которых «Среди серых камней» (1983) Киры Муратовой, «Иди и смотри» (1985) Элема Климова, «Жена керосинщика» (1988) Александра Кайдановского, «Мусульманин» (1995) Владимира Хотиненко и «Generation П» (2011) Виктора Гинзбурга.
В 1990-х — 2000-х годах Родионов активно работал за рубежом — в Великобритании, США, Германии и Польше. «Вечеринка» — это третья совместная работа российского оператора и Салли Поттер, первыми двумя были «Орландо» (Orlando, 1992) и «Да» (Yes, 2004).
Начиная работу над своим новым фильмом, Салли Поттер почти сразу, что он будет черно-белым. Андрей Родионов поддержал идею режиссера: «Проблема цветного изображения, особенно цифрового, в том, что оно излишне натуралистично. Воспроизведение цвета у цифровых камер слишком реальное, поэтому приходится дополнительно работать над кадром, чтобы придать ему необходимой для искусства условности. Черно-белое изображение помогает сконцентрироваться на действии, состоянии актеров и их лицах».
- «Вечеринка» (The Party, 2017)
Режиссер: Салли Поттер
Автор сценария: Салли Поттер
Оператор: Алексей Родионов
В ролях: Патриша Кларксон, Бруно Ганц, Черри Джонс, Эмили Мортимер, Киллиан Мерфи, Кристин Скотт Томас, Тимоти Сполл
В широкий прокат в России фильм выходит 21 декабря.
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