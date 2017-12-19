Умер Арсений Рогинский

© Анна Артемьева / Международный Мемориал

Сегодня, 18 декабря, в возрасте 71 года умер историк, правозащитник, общественный деятель, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.

Об этом сообщает сайт Международного Мемориала.

Арсений Борисович Рогинский родился в 1946 году в городе Вельске Архангельской области в семье репрессированного инженера-ленинградца. Окончил историко-филологический факультет Тартуского университета (1968), в 1968–1981 годах жил в Ленинграде, работал библиографом в Публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах.

Как ученый занимался историей России XIX–XX веков. В 1975–1981 годах составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 года публиковавшиеся за границей.

В 1979 году по требованию КГБ Арсений Рогинский был уволен из школы, где он работал, в 1981 году был арестован, приговорен к четырем годам лишения свободы по ложному обвинению в подделке документов, в 1985 году освобожден, в 1992 году полностью реабилитирован.

В 1988–1989 годах Арсений Рогинский стал одним из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 года был председателем правления «Мемориала».







