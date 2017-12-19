Икуру Куваджима представит свою книгу «Я, Обломов» в Некрасовке

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24 декабря в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится презентация книги японского фотографа Икуру Куваджимы «Я, Обломов», современного фотографического переосмысления знаменитого романа Гончарова.

Книга победила в конкурсе книжных макетов, проходившем на фестивале актуальной фотографии и фотокниги Photobookfest 2017.

Икуру Куваджима (р. 1984) учился в Миссурийском университете (США), его работы отмечены наградами Kassel Dummy Award, Self Publish Riga, Vienna Photobook Award, Rock Your Dummy, Fujifilm Distinction Awards.

Фотограф расскажет о длительных путешествиях по постсоветскому пространству и столкновении своих представлений с реальностью. О своем опыте изучения темы инертности, безделья и всего того, что принято называть «обломовщиной», а также о других литературных источниках рефлексии на эту тему, таких как «Волшебная гора» Томаса Манна, «Преступление и наказание» Достоевского, «Превращение» Кафки.

Собеседником Икуру Куваджимы станет философ Йоэль Регев, автор книг «Коинсидентология: краткий трактат о методе» (2015) и «Невозможное и совпадение: о революционной ситуации в философии» (2016), а также множества статей по философии, в том числе тезисов об искусстве и прокрастинации «Право тупить».

«В этой книге я представляю свою интерпретацию этого феномена [«обломовщины»], характерного для постсоветского пространства, через серию автопортретов и фотографий интерьеров, сделанных в моих поездках по России, Украине, Казахстану и Кыргызстану, — пишет Икуру Куваджима в предисловии к книге. — Мне нередко приходилось подолгу лежать, поглощенному депрессией, ленью, плохой погодой и похмельем. Фотографии... становятся подтверждением тому, что за девять лет, прожитых на постсоветском пространстве, обломовщина вполне может стать реальностью для японского фотографа».

Презентация начнется в 17:30 в конференц-зале Библиотеки имени Н.А. Некрасова, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Презентация организована совместно с Центром фотографии имени братьев Люмьер



