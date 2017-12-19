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Европейскую театральную премию вручат Кириллу Серебренникову лично

News_detailed_picture© The Parallel Vision

17 декабря в Риме на церемонии вручения премии Европейской комиссии «Европа – новая театральная реальность», которая в этом году присуждена Кириллу Серебренникову, было объявлено, что ее вручат российскому режиссеру лично через год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Гоголь-центр».

По правилам премии, пояснили в пресс-службе, получить ее можно только лично в руки, поэтому организаторы заявили, что «ждут Серебренникова через год, чтобы всё же вручить заслуженную награду».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Он и еще несколько ее бывших сотрудников обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Премия «Европа — Новая театральная реальность» вручается с 1990 года. Ее российскими лауреатами становились режиссеры Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2011). 10 августа стало известно, что в этом году премия «Европа — Новая театральная реальность» присуждена Кириллу Серебренникову.

Также 17 декабря вручалась премия Еврокомиссии «Европа — театру», ее получили актеры Джереми Айронс (Великобритания) и Изабель Юппер (Франция). Получая награду, французская актриса сказала, что все ее мысли в этот день о Кирилле Серебренникове, «было бы великое счастье, если бы он сейчас стоял на этой сцене».







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