Назначен куратор Венецианской биеннале

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Куратором 58-й Венецианской биеннале современного искусства будет директор лондонской галереи Hayward Ральф Ругофф.

Об этом сообщает Artnews.

Независимый куратор Ральф Ругофф опубликовал множество статей об искусстве, в 2015 году был художественным руководителем 13-й Лионской биеннале (2016), перед тем, как возглавить галерею Hayward, шесть лет был директором Института современного искусства Уоттис Калифорнийского колледжа искусств в Сан-Франциско.

Курировал выставки Карстен Хеллер, Трейси Эмин, Джорджа Кондо, Эда Руши и других художников, в 2008 году организовал в галерее Hayward получившую большой резонанс выставку «Psycho Buildings», на которой были представлены работы современных художников, связанные с архитектурой.

«Назначение Ральфа Ругоффа подтверждает главную цель биеннале — быть местом встречи публики, искусства и художников», — цитирует пресс-служба Венецианской биеннале ее президента Паоло Баратту.

58-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет в 2019 году. Как отмечает The Art Newspaper Russia, национальный проект в павильоне России будет подготовлен в партнерстве с Государственным Эрмитажем.







