Умер Георгий Натансон© Студия Марии Карпинской / YouTube
17 декабря в Москве в возрасте 96 лет умер режиссер театра и кино, сценарист и драматург Георгий Натансон.
Об этом сообщает ТАСС.
Георгий Григорьевич Натансон родился в 1921 году в Казани, в 1944 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой), работал на студии «Мосфильм», в разные годы был вторым режиссером у Ивана Пырьева, Александра Довженко, Александра Птушко, Бориса Барнета, Андрея Тарковского.
Первой режиссерской работой Георгия Натансона стал полнометражный кукольный мультипликационный фильм по мотивам спектаклей Центрального театра кукол Сергея Образцова «Небесное создание» (1956), получивший почетный диплом Международного фестиваля фильмов для детей и юношества в Венеции.
Также среди режиссерских работ Георгия Натансона «Белая акация» (1958), «Шумный день» (1960), «Всё остаётся людям» (1962), «Старшая сестра» (1966), «Еще раз про любовь» (1968), «Посол Советского Союза» (1969), «Валентин и Валентина» (1985), «Аэлита, не приставай к мужчинам» (1988).
Кроме того, в 1970-х годах Георгий Натансон активно работал как театральный режиссер, в последние годы снимал документальное кино.
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