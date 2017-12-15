Вручена Премия Кандинского

Группировка ЗИП. Остановка «ДК ЗИП». 2017 © Группировка ЗИП / © Группировка ЗИП / Премия Кандинского

Сегодня, 15 декабря, в Москве состоялась церемония вручения Премии Кандинского 2017 года. В номинации «Проект года» победила инсталляция «Остановка ДК ЗИП» группировки ЗИП.

Об этом сообщает фейсбук Премии Кандинского.

Группировка ЗИП была создана в 2009 году в Краснодаре, в нее входят художники Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины. Проект «Остановка ДК ЗИП» отсылает к некогда существовавшей автобусной и трамвайной остановке возле Краснодарского завода измерительных приборов, который стал для художников первой мастерской и выставочной площадкой.

Также обладателями Премии Кандинского 2017 года стали:

в номинации «Молодой художник. Проект года»

Саша Пирогова — «MONO»

в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства»

Премия Кандинского учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Задачи премии — поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.

Денежная часть Премии Кандинского в номинации «Проект года» составляет 1,8 млн рублей, в номинации «Молодой художник. Проект года» — 450 тысяч рублей. Победитель в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» награждается публикацией в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языке.



