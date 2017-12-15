Вручена Премия Кандинского

Вручена Премия КандинскогоГруппировка ЗИП. Остановка «ДК ЗИП». 2017© Группировка ЗИП / Премия Кандинского
Сегодня, 15 декабря, в Москве состоялась церемония вручения Премии Кандинского 2017 года. В номинации «Проект года» победила инсталляция «Остановка ДК ЗИП» группировки ЗИП.
Об этом сообщает фейсбук Премии Кандинского.
Группировка ЗИП была создана в 2009 году в Краснодаре, в нее входят художники Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины. Проект «Остановка ДК ЗИП» отсылает к некогда существовавшей автобусной и трамвайной остановке возле Краснодарского завода измерительных приборов, который стал для художников первой мастерской и выставочной площадкой.
Также обладателями Премии Кандинского 2017 года стали:
в номинации «Молодой художник. Проект года»
- Саша Пирогова — «MONO»
в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства»
- Александр Боровский — «Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения»
Премия Кандинского учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Задачи премии — поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.
Денежная часть Премии Кандинского в номинации «Проект года» составляет 1,8 млн рублей, в номинации «Молодой художник. Проект года» — 450 тысяч рублей. Победитель в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» награждается публикацией в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языке.
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