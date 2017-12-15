The Prodigy выступят в пяти городах России© Jakuzee Media
В марте 2018 года в пяти российских городах пройдут гастроли британской группы The Prodigy.
Расписание тура приводится на странице его организаторов, концертного агентства Pop Farm:
- 9 марта — Челябинск, ДС «Юность»
- 11 марта — Казань, «Баскет-холл»
- 14 марта — Ростов-на-Дону, КСК «Экспресс»
- 16 марта — Москва, Stadium
- 17 марта — Москва, Stadium
- 18 марта — Петербург, СК «Петербургский»
Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Сейчас в состав группы входят мультиинструменталист Лиам Хоулетт и вокалисты и танцоры Кит Флинт и Максим Реалити.
На счету The Prodigy шесть студийных альбомов, последний из которых, «The Day Is My Enemy», вышел в 2015 году, дебютировал на первом месте в чарте альбомов Великобритании и стал шестым подряд релизом группы — лидером британских чартов.
За свою историю The Prodigy получили множество наград, в том числе премии BRIT Awards, MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards, премии журналов Kerrang! и Q, дважды была номинирована на премию «Грэмми». Во всем мире продано около 30 млн пластинок The Prodigy.
В прошлый раз на гастроли в Россию группа приезжала в 2016 году. Тогда The Prodigy выступили в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Москве.
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