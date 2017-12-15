V-A-C представит в Венеции совместную выставку с Whitechapel Gallery

© V-A-C Foundation

Фонд V-A-C объявил главные события своей программы 2018 года. Одним из них станет совместная выставка V-A-C и лондонской галереи Уайтчепел «Исследователи, части первая и вторая» в Палаццо на Дзаттере, резиденции фонда в Венеции.

На выставке будут представлены расширенные версии четырех экспозиций, сформированных из работ коллекции фонда V-A-C и первоначально показанных в галерее Уайтчепел в течение двенадцати месяцев в 2014–2015 годах. Куратором обеих ее частей выступит Ивона Блазвик, директор галереи Уайтчепел.

Участниками первой части выставки (май — сентябрь) станут скульптор Майк Нельсон и художник Фиона Бэннер, второй (октябрь 2018 года — март 2019 года) — живописец Линетт Йиадом-Буачи и видеохудожник Джеймс Ричардс.

Выставка состоится на постоянной площадке фонда V-A-C в Венеции, Палаццо на Дзаттере. В мае реконструкцию сада и ресторана палаццо начнет лондонский коллектив Assemble, получивший в 2015 году премию Тернера.

С апреля по сентябрь в Московском музее современного искусства (ММОМА) состоится выставка «Генеральная репетиция», которая объединит работы из трех коллекций: фонда V-A-C, KADIST (Париж, Сан-Франциско) и ММОМА. Среди участников выставки Мариана Кастильо Дебаль, Фил Коллинз, Сил Флойер, Кьяра Фумай, Райан Гэндер, Люси Маккензи, Ваиль Шавки, Михаил Толмачев, Владислав Мамышев-Монро, Йан Во и Арсений Жиляев.

В сентябре V-A-C и галерея Уайтчепел представят третий сезон международной перформативной программы «V-A-C Live», в декабре продолжится совместная программа с Музеем современного искусства Антверпена (M HKA) «Present Continuous», работа победителя которой будет приобретена в коллекцию M HKA.

Кроме того, в 2018 году V-A-C продолжит свою издательскую программу. К выпуску на русском языке запланированы книги «Искусственный ад» Клер Бишоп, «Искусство и культура» Клемента Гринберга, «Традиция нового» Гарольда Розенберга, «Искусство и объектность» Майкла Фрида, «Искусство и производство» Бориса Арватова и «Современный культ памятников» Алоиза Ригля.



