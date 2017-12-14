В Москве состоятся лекции и концерт серии «Neoclassical flow»

Хил Мейринг © Main In Main

19 и 20 декабря в московском культурном центре «Плутон» пройдут две лекции и концерт серии «Neoclassical flow», организованной агентством музыкальных коммуникаций Main In Main при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Москве.

19 декабря на площадке музыкального лектория «On Air» нидерландский театральный композитор Хуба де Граафф прочитает лекцию «Искусство как провокация», посвященную вызывающим экспериментам в музыкальном театре.

Хуба де Граафф изучала композицию и сонористику в Гаагской королевской консерватории у таких известных композиторов как Луи Андриссен, Дик Раэймейкерс и Фредрик Ржевски.

В ее работах часто встречается соединение электронного и акустического звука, Хуба де Граафф предпочитает звучание старых аналоговых устройств, которые выдают помехи и артефакты, считая эти случайности самостоятельным средством выразительности. Композитор часто сотрудничает с театральными постановщиками, дизайнерами, художниками из других дисциплин.

20 декабря на сцену «Плутона» выйдут нидерландский композитор-минималист и «неоклассик» Хил Мейринг и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ).

Вечер начнется с паблик-тока Хила Мейринга, который расскажет о своем композиторском методе «быстрого письма», поговорит о полистилистике и жанровых гранях своего творчества. После выступления композитора МАСМ исполнит его произведения.

Хил Мейеринг родился в Амстердаме в 1954 году, окончил Амстердамскую консерваторию, увлекался поп и рок-музыкой. Автор более тысячи работ для разных инструментов и их сочетаний, часто с провокационными названиями, такими как «Зомби проснулся» (1977), «Все ли американцы сделаны из пластика» (1979), «Сексшоп в пустыне» (1981) или «Я люблю крыс, но не люблю Гайдна» (1981).







