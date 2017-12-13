«Кинотавр» открыл прием заявок

Сегодня, 14 декабря, начался прием заявок на участие в 29-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 3 по 10 июля 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Кинотавра».

«В связи с большим количеством заявок на участие, фильмы, претендующие на включение в основной конкурс и в конкурсную программу "Кинотавр. Короткий метр" должны быть поданы на рассмотрение не позднее 1 апреля 2018 года», — пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что с этого года подать заявку на участие фильма в конкурсе можно при помощи единой электронной формы на сайте фестиваля.

На участие в основном конкурсе «Кинотавра» могут претендовать художественные полнометражные фильмы на русском языке или других языках народов России, произведенные в 2017–2018 годах и обладающие статусом российской премьеры.

Для участия в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр» принимаются короткометражные игровые фильмы на русском языке или других языках народов РФ, произведенные в 2017–2018 годах, не принимавшие участия в российских кинофестивалях (за исключением фестиваля «Святая Анна» и международных студенческих фестивалей ВГИК и «ПитерКиТ»), не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в кинотеатральный, DVD и VoD-прокат и не размещенные в свободном доступе в интернете.







