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В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут спецпоказы «Титаника»

News_detailed_picture© «Иноекино»

23 декабря компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска специальные показы фильма Джеймса Кэмерона «Титаник», приуроченные к 20-летию его премьеры, которая состоялась в Токио в 1997 году.

«После премьеры "Титаник" на 12 лет стал самым кассовым фильмом за всю историю кино, собрав в прокате почти два миллиарда долларов. Уступив это звание "Аватару", также вышедшему из-под руки Кэмерона, он остался одним из самых дорогих кинопроектов в истории кинематографа и был номинирован на "Оскар" рекордное количество раз, заполучив 11 статуэток из 14», — отмечает сайт компании «Иноекино».

«Титаник» (Titanic, США, 1997)
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Автор сценария: Джеймс Кэмерон
Оператор: Рассел Карпентер
Композитор: Джеймс Хорнер
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Билл Пэкстон

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

  • 23 декабря в 18:00 — «Титаник»
  • 31 декабря в 17:00 — «Титаник» (дополнительный сеанс)

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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