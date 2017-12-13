В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут спецпоказы «Титаника»© «Иноекино»
23 декабря компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска специальные показы фильма Джеймса Кэмерона «Титаник», приуроченные к 20-летию его премьеры, которая состоялась в Токио в 1997 году.
«После премьеры "Титаник" на 12 лет стал самым кассовым фильмом за всю историю кино, собрав в прокате почти два миллиарда долларов. Уступив это звание "Аватару", также вышедшему из-под руки Кэмерона, он остался одним из самых дорогих кинопроектов в истории кинематографа и был номинирован на "Оскар" рекордное количество раз, заполучив 11 статуэток из 14», — отмечает сайт компании «Иноекино».
«Титаник» (Titanic, США, 1997)
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Автор сценария: Джеймс Кэмерон
Оператор: Рассел Карпентер
Композитор: Джеймс Хорнер
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Билл Пэкстон
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 23 декабря в 18:00 — «Титаник»
- 31 декабря в 17:00 — «Титаник» (дополнительный сеанс)
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 23 декабря в 18:00 — «Титаник»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 23 декабря в 17:00 — «Титаник»
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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