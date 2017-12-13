«Студия новой музыки» впервые выступит в Перми

Сегодня, 14 декабря, ансамбль Московской консерватории «Студия новой музыки» впервые в своей истории даст концерт в Перми, исполнив произведения из своего проекта «Красное колесо», посвященного русскому музыкальному авангарду первого послереволюционного десятилетия.

Концерт начнется в 19:00 в частной филармонии «Триумф» и будет сопровождаться комментариями об эпохе и произведениях русского музыкального авангарда музыковеда Веры Серебряковой, директора Центра современной музыки при Московской консерватории.

Девять музыкантов «Студии новой музыки» исполнят квинтет «Трапеция» для скрипки, альта, гобоя, кларнета и контрабаса, написанный Сергеем Прокофьевым в 1924 году, и «Камерную симфонию» Гавриила Попова (1927).

«Красное колесо» объединяет музыку молодых Прокофьева и Шостаковича, а также ряда незаслуженно забытых композиторов-авангардистов. Полностью эта программа была исполнена в сентябре-декабре 2017 года в Рахманиновском зале Московской консерватории, перед концертом в Перми она прозвучала лишь на одной российской площадке — 12 декабря в Ельцин Центре (Екатеринбург).

«Студия новой музыки» — ведущий российский коллектив современной академической музыки, базирующийся в Московской консерватории. Руководитель — дирижер Большого театра Игорь Дронов.

С 1993 года ансамбль исполнил более 1200 мировых и российских премьер сочинений современных композиторов, ежегодно он реализует более 60 проектов, включая спецпроекты и семинары в Оксфордском, Бостонском, Гарвардском университетах, концерты в Берлинской филармонии и Konzerthaus Berlin, Cité de la musique (Париж), Teatro Malibran и Palazzo ca`Giustinian (Венеция).







