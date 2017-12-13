Нина Симон избрана в Зал славы рок-н-ролла© David Hollander
Сегодня, 13 декабря, стали известны музыканты, которые в весной 2018 года будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Среди них американская певица, пианистка и композитор Нина Симон (1933-2003).
Об этом сообщает Associated Press. Список новых членов Зала славы рок-н-ролла опубликован на его сайте.
Помимо Нины Симон в список вошли американские группы Bon Jovi и The Cars и британские группы Dire Straits и The Moody Blues, а также американская певица, гитаристка и автор песен Розетта Тарп (1915–1973).
Они были выбраны из 19 номинантов, среди которых впервые в своей истории оказалась британская группа Radiohead, но, вопреки ожиданиям, в окончательный список не попала.
Артисты могут претендовать на место в Зале славы рок-н-ролла не раньше, чем через 25 лет после выпуска своей первой записи. За кандидатов голосуют эксперты музыкальной индустрии. Кроме того, проводится онлайн-голосование среди любители музыки.
33-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Кливленде (штат Огайо) 14 апреля 2018 года.
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