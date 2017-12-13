На фирме «Мелодия» вышли романсы Владимира Юровского© Фирма «Мелодия»
Сегодня, 13 декабря, Белом зале Геологического музея имени В.И. Вернадского в Москве состоится презентация диска фирмы «Мелодия» с записями романсов русских композиторов в исполнении солистки Большого театра, меццо-сопрано Александры Дурсеневой, среди которых впервые изданные произведения Владимира Юровского-старшего (1915–1972).
«Основатель знаменитой сегодня музыкальной династии Владимир Юровский сочинял в разных жанрах (его балет «Алые паруса» был поставлен в Большом театре и заслужил одобрение Д. Шостаковича, песни из кино- и мультфильмов до сих пор сохраняют свою популярность)», — говорится в аннотации к пластинке «Александра Дурсенева. Романсы XX века» на сайте фирмы «Мелодия».
На диске записаны романсы Владимира Юровского соч. 4, сочиненные в 1930-е годы, а также ранний романс Игоря Стравинского «Весна» (1907), «Кудесник» и «Катерина» Сергея Прокофьева и вокальный цикл «Плач гитары» Марка Минкова на стихи Федерико Гарсиа Лорки.
Запись была осуществлена Александрой Дурсеневой совместно с ее постоянным концертмейстером Владимиром Слободяном в 2017 году.
Цифровое издание доступно в iTunes, «Яндекс.Музыке» и других сервисах.
новости
Вчера
18:42Нина Симон избрана в Зал славы рок-н-ролла
17:17В Подмосковье пройдет выставка графики Пикассо
16:44На фирме «Мелодия» вышли романсы Владимира Юровского
15:43Госдума утвердила штрафы для мессенджеров
14:07Юрий Темирканов посвятит исполнение Реквиема Верди памяти Дмитрия Хворостовского
13:28Уве Шмидт выступит на новогодней вечеринке в Москве
13:10Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»
12:15Изданы дневники Льва Юдина
10:52«Артдокфест» подвел итогиВсе новости