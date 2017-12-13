Госдума утвердила штрафы для мессенджеров© 2017, Habier López / Flickr
Сегодня, 13 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об административных штрафах за неисполнение мессенджерами обязанностей, предусмотренных российским законодательством.
Как сообщает «Интерфакс», авторами законодательной инициативы выступили заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»).
По новому закону, за неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и защите информации, предумсотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.
В июле 2017 года Госдума приняла закон, регулирующий деятельность сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров), который вступит в силу 1 января 2018 года.
Закон вводит понятие «мессенджер» и устанавливает связанные с ним правила. В частности, мессенджер обязан по требованию Роскомнадзора ограничить возможность передачи пользователем сообщений, содержащих противоправную информацию, обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ, а также — за исключением ряда случаев — идентифицировать пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором.
новости
15:43Госдума утвердила штрафы для мессенджеров
14:07Юрий Темирканов посвятит исполнение Реквиема Верди памяти Дмитрия Хворостовского
13:28Уве Шмидт выступит на новогодней вечеринке в Москве
13:10Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»
12:15Изданы дневники Льва Юдина
10:52«Артдокфест» подвел итоги
0:11Вручена премия «Профессия — журналист»
Вчера
21:33Названы лауреаты «Большой книги»
18:02Назначены кураторы Бергенской ассамблеиВсе новости