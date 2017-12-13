Госдума утвердила штрафы для мессенджеров

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Сегодня, 13 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об административных штрафах за неисполнение мессенджерами обязанностей, предусмотренных российским законодательством.

Как сообщает «Интерфакс», авторами законодательной инициативы выступили заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»).

По новому закону, за неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и защите информации, предумсотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

В июле 2017 года Госдума приняла закон, регулирующий деятельность сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров), который вступит в силу 1 января 2018 года.

Закон вводит понятие «мессенджер» и устанавливает связанные с ним правила. В частности, мессенджер обязан по требованию Роскомнадзора ограничить возможность передачи пользователем сообщений, содержащих противоправную информацию, обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ, а также — за исключением ряда случаев — идентифицировать пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором.















