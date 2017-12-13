Юрий Темирканов посвятит исполнение Реквиема Верди памяти Дмитрия Хворостовского

© Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича

Художественный руководитель фестиваля «Площадь искусств» Юрий Темирканов принял решение посвятить памяти Дмитрия Хворостовского (1962-2017) исполнение Реквиема Верди, которое состоится 19 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, исполнение Реквиема Верди станет одним из центральных событий его программы, объединив около двухсот музыкантов из разных стран, в числе которых солисты Большого театра Динара Алиева и Дмитрий Белосельский, солистка Михайловского театра Олеся Петрова и Франческо Мели (Италия).

Вместе с ними на сцену хор Большого театра России и Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под руководством Юрия Темирканова.

«Не так часто природа награждает одного человека и уникальным голосом, и яркой внешностью, и обезоруживающей харизмой. Всем этим она наделила Диму, он был одним из самых ярких артистов нашего времени, — говорит Юрий Темирканов. — Всю жизнь для всех нас он был олицетворением самого оперного искусства, олицетворением таланта и обаяния. В последние годы он же стал примером беспрецедентного мужества в борьбе с неизлечимой болезнью. Поразительна та воля, с которой он вновь и вновь выходил на сцену, те мудрость и глубина, которые звучали в его последних интервью. И пусть весь мир знал, с каким беспощадным и могущественным врагом боролся Дмитрий, известие о его уходе от этого знания не стало менее неожиданным. Я хочу, чтобы память о великом певце объединила переполненный зал филармонии: Реквием Верди – пожалуй, самый оперный реквием в истории музыки – прозвучит 19 декабря в его честь».

XVIII Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» пройдет в Петербурге с 14 по 21 декабря. Его главной площадкой станет Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.

В программе фестиаля выступления Евгения Кисина, лауреатов премии Echo Klassik и других звезд мировой сцены, а также концерты, посвященные юбилеям Родиона Щедрина и Джона Адамса, творческие встречи и лекции.







