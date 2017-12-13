Уве Шмидт выступит на новогодней вечеринке в Москве© Bandcamp
31 декабря в московском пространстве Artplay состоится новогодняя вечеринка «Signal New Year», главным хедлайнером которой будет немецкий диджей и продюсер Уве Шмидт, более известный как Atom TM.
«Signal New Year» продлится до 2 января. Организаторы обещают «три автономных танцпола, включая знаковый "мейн" с новой версией медиа-куба — три музыкальные программы продолжительностью от 12 до 48 часов».
Помимо Atom TM на «Signal New Year» выступят Elena Colombi, Бенедикт Фрей, Vera, Ion Ludwig, Alexandra, Sedee, E/Tape, артисты лейблов и творчестких сообществ «ГОСТ Звук» и the Volks, а также Никита Забелин, София Родина, Андрей Зоц и Денис Казначеев.
Полный состав участников будет объявлен позднее.
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