Изданы дневники Льва Юдина

© Еврейский музей и центр толерантности

14 декабря в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится презентация книги «Сказать – свое...» – впервые изданных дневников художника Льва Юдина, ученика и соратника Казимира Малевича.

Книгу представят составитель и комментатор книги, искусствовед, историк искусства, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея Ирина Карасик и кандидат искусствоведения, историк, руководитель Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов.

Лев Юдин родился в Витебске в 1903 году, в 1919–1922 годах учился в Витебском художественном училище, где был учеником Казимира Малевича, в последствии принимал участие в организации УНОВИСа, учился во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе, работал в Формально-теоретическом отделе ГИНХУКа, где занимался оформлением теории Малевича о прибавочном элементе в искусстве по разделу кубизма.

Участвовал в выставках, заведоавал графической частью Государственного учебно-педагогического издательства, сотрудничал в журналах «Чиж» и «Еж». В ноябре 1941 года погиб на фронте под Ленинградом.

С 1921 по 1938 год Лев Юдин вел дневники, сквозной мотив которых, отмечается в аннотации книги, — «постоянный внутренний диалог с Малевичем, придающий тетрадям художника особую ценность; они раскрывают многие из тех сложных творческих, человеческих, социальных противоречий, которыми был отмечен поздний период авангарда».

«Художник последовательно сопровождал свои наблюдения зарисовками и эскизами, иллюстрирующими логику развития супрематических форм и дающими ключи как к пониманию идей Малевича, так и эволюции живописного языка самого Юдина».

Помимо дневников в 900-страничное издание вошли письма, документы, свидетельства современников, справочные приложения.



