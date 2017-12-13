«Артдокфест» подвел итоги

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12 декабря в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась церемония вручения призов XI Международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Гран-при получила картина нидерландского режиссера Алены ван дер Хорст «Любовь – это картошка».

Об этом сообщает сайт «Артдокфеста».

Лучшим документальным фильмом признана «Пятерка» Михаила Горобчука, специальный приз жюри присужден Олегу Мавроматти за фильм «Обезьяна, страус и могила», диплом жюри вручен Ренато Боррайо Серрано за фильм «Кино для Карлоса», победителем конкурса «Артдоксеть» стал фильм «Жены» Алены Сурановой.

«Артдокфест-2017» открылся 6 декабря, в разных программах фестиваля в Петербурге, Москве и Екатеринбурге было показано 137 картин. В конкурсной программе участвовал 21 фильм — российские премьеры российских неигровых фильмов и зарубежные картины на русском языке.

В жюри фестиваля входили заслуженный учитель России, победитель первого конкурса «Лидер образования России», директор московской школы «Класс-центр» Сергей Казарновский (председатель жюри), журналист, дизайнер, главный редактор журнала «Мезонин» Наталья Барбье и поэт, журналист и актриса Вера Полозкова.

Также 12 декабря были объявлены лауреаты ежегодной национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения по итогам 2017 года: