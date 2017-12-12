Вручена премия «Профессия — журналист»

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12 декабря в Таллине состоялась церемония награждения лауреатов учрежденной движением «Открытая Россия» премии «Профессия — журналист» по итогам 2017 года.

Жюри во главе с журналисткой Марией Слоним выбрало победителей в шести номинациях:

Специальный приз по совокупности представленных материалов разных авторов присужден «Новой газете».

«Я бы хотела сказать о еще одном "специальном призе" — он присуждается "Открытой России". Прошлой ночью мы узнали, что прокуратура заблокировала все ее сайты без суда и следствия. Вот такой вот "спецприз"», — сказала на церемонии Мария Слоним. 11 декабря Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт «Открытой России».

Премия «Профессия — журналист» учреждена движением «Открытая Россия» в 2016 году и присуждается российским и зарубежным авторам за публикации о России в российских и зарубежных СМИ. В этом году на конкурс было представлено около 600 публикаций, из которых экспертный совет отобрал 30 финалистов.

