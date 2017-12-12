Вручена премия «Профессия — журналист»© «Открытая Россия»
12 декабря в Таллине состоялась церемония награждения лауреатов учрежденной движением «Открытая Россия» премии «Профессия — журналист» по итогам 2017 года.
Жюри во главе с журналисткой Марией Слоним выбрало победителей в шести номинациях:
- «Расследование»
Елена Милашина — «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» («Новая газета»)
- «Репортаж»
Даниил Туровский — «Вторая Катынь. Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске — и кто сохранил память об этих событиях» («Медуза»)
- «Интервью + портрет»
Шура Буртин — «Дело Хоттабыча» (Les)
- «Публицистика»
Константин Гаазе — «Гибрид или диктатура — 2. Как сложилась коалиция войны Владимира Путина» (Московский центр Карнеги)
- «Региональная тема»
Ксения Леонова — «Южа: как живет город, власть в котором захватили женщины» («Секрет фирмы»)
- «Фотоистория»
Евгений Фельдман — «Это Навальный»
Специальный приз по совокупности представленных материалов разных авторов присужден «Новой газете».
«Я бы хотела сказать о еще одном "специальном призе" — он присуждается "Открытой России". Прошлой ночью мы узнали, что прокуратура заблокировала все ее сайты без суда и следствия. Вот такой вот "спецприз"», — сказала на церемонии Мария Слоним. 11 декабря Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт «Открытой России».
Премия «Профессия — журналист» учреждена движением «Открытая Россия» в 2016 году и присуждается российским и зарубежным авторам за публикации о России в российских и зарубежных СМИ. В этом году на конкурс было представлено около 600 публикаций, из которых экспертный совет отобрал 30 финалистов.
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