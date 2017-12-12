Назначены кураторы Бергенской ассамблеи

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Кураторами Третьей Бергенской ассамблеи будут Ирис Дресслер и Ханс Д. Крист, руководители одной из старейших художественных организаций Германии Württembergischer Kunstverein (Штутгарт).

Как сообщает сайт Бергенской ассамблеи, третью триеннале современного искусства в норвежском Бергене, получившую рабочее название «Бергенские ассамблеи 2017–2019», они мыслят как «открытый, коллективный и децентрализованный проект».

Семинары, конференции, акции и публичные программы состоятся в 2017–2019 годах. Кульминацией проекта станет большая международная выставка в Бергене.

В работе «Бергенских ассамблей 2017–2019» примут участие художники, кураторы, активисты и теоретики из разных стран. Под общим руководством Ирис Дресслер и Ханса Д. Криста «они возьмут в качестве отправной точки понятие ассамблеи и рассмотрят формы и форматы, непосредственно относящиеся к институтам и нормам (национального) государства, а также формы и форматы, которые выходят за границы государства и бросают ему вызов».

Первая Бергенская ассамблея под названеием «Понедельник начинается в субботу» состоялась в 2013 году. Ее кураторами были Екатерина Дёготь и Давид Рифф. Вторую Бергенскую ассамблею в 2016 году курировали художник Тарек Атуи, коллектив freethought и основатели берлинского центра современного искусства PRAXES.











